Бастрыкина заинтересовали ямы на дорогах Башкирии

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о состоянии дорог в микрорайоне Чайковка города Белебей. Здесь 14 лет назад поселились в том числе и многодетные семьи. Им предоставили участки для индивидуального жилищного строительства.
Однако дороги на некоторых улицах в ямах, не покрыты асфальтом, а грунтовые полотна при выпадении осадков размываются. Поэтому проехать транспортным средствам, в том числе и экстренным службам, тяжело.
Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не дали.
В региональном Следкоме начали процессуальную проверку.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СКР.