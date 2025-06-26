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Бастрыкина заинтересовали ямы на дорогах Башкирии

Асфальтового покрытия здесь нет 14 лет.

Источник: РИА "Новости"

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о состоянии дорог в микрорайоне Чайковка города Белебей. Здесь 14 лет назад поселились в том числе и многодетные семьи. Им предоставили участки для индивидуального жилищного строительства.

Однако дороги на некоторых улицах в ямах, не покрыты асфальтом, а грунтовые полотна при выпадении осадков размываются. Поэтому проехать транспортным средствам, в том числе и экстренным службам, тяжело.

Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не дали.

В региональном Следкоме начали процессуальную проверку.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СКР.