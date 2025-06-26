Сколько стоит обучение в институтах Красноярска? Названо количество бюджетных мест в 2025 году

В Красноярске стартовали приемные кампании в высших учебных заведениях. СМИ выяснили, сколько стоит обучение в шести университетах города и какие направления предлагают наибольшее количество бюджетных мест.
Сибирский федеральный университет.
В СФУ представлено 115 направлений бакалавриата и специалитета. Четыре из них являются исключительно платными и имеют самые высокие цены:
• Менеджмент в высшей школе гастрономии — 590 000 ₽;
• Дизайн — 437 000 ₽;
• Менеджмент в высшей школе кондитерского искусства — 420 000 ₽;
• Менеджмент в высшей школе отельного менеджмента — 290 000 ₽;
• Менеджмент в высшей школе ресторанного менеджмента — 290 000 ₽.
Стоимость обучения по другим направлениям варьируется от 222 000 до 285 000 ₽ для очной формы, а для очно-заочной и заочной — от 83 000 до 150 000 ₽.
Что касается бюджетных мест, в СФУ их около 4000. Наиболее востребованные направления включают:
• Строительство — 150 мест;
• Нефтегазовое дело — 148 мест;
• Информационные системы и технологии — 128 мест;
• Горное дело — 105 мест;
• Биология — 100 мест.
Важно отметить, что наличие бюджетных мест не гарантирует легкость поступления, и абитуриентам стоит обращать внимание на результаты предыдущих кампаний.
Сибирский государственный университет имени Решетнева.
Самая высокая стоимость обучения в СибГУ составляет 282 600 ₽ за год на направлениях, связанных с ракетными комплексами и космонавтикой. Другие программы стоят от 220 200 до 246 000 ₽.
В университете имеется около 2200 бюджетных мест, преимущественно по профильным специальностям. Наиболее популярные направления:
• Проектирование, производство и эксплуатация ракет — 50 мест;
• Системы управления летательными аппаратами — 50 мест;
• Информационные системы — 50 мест.
Красноярский государственный педагогический университет.
В КГПУ самая высокая стоимость обучения наблюдается на направлении «Физическая культура» — 285 300 ₽ в год. По остальным очным направлениям цена составляет 220 900 ₽, а заочные программы стоят 78 800 ₽.
В университете предлагается почти 1000 бюджетных мест по 33 направлениям, из которых наибольшее количество выделено для подготовки преподавателей русского языка и литературы (86 мест), истории и обществознания (81 место) и математики и информатики (72 места).
Красноярский государственный медицинский университет имени Войно-Ясенецкого.
Наиболее дорогая программа в КрасГМУ — стоматология, стоимость которой составляет 320 000 ₽ за год. Обучение по другим направлениям, таким как фармация и клиническая психология, варьируется от 220 600 до 290 400 ₽.
В университете доступно всего восемь направлений с общим числом бюджетных мест — 532.
Количество бюджетных мест:
• Лечебное дело — 300;
• Педиатрия — 155;
• По остальным направлениям — от 3 до 22 мест.
Красноярский государственный аграрный университет:
Стоимость обучения в КрасГАУ:
Наиболее высокая стоимость обучения в КрасГАУ за направление «Землеустройство и кадастры» — 284 400 ₽. Для остальных программ очной формы цена варьируется от 220 000 до 245 800 ₽. Обучение по очно-заочной и заочной формам стоит от 33 400 до 74 000 ₽.
Бюджетные места в КрасГАУ:
В университете имеется 405 бюджетных мест, из которых наибольшее количество выделено для:
• Агроинженерии — 75 мест;
• Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции — 70 мест;
• Ветеринарии — 50 мест.
Сибирский государственный институт искусств имени Хворостовского:
Стоимость обучения в СГУУ:
В институте представлено 19 направлений. Обучение по 17 из них стоит 434 700 ₽, включая хореографическое искусство и искусство пения. Остальные два направления — народная художественная культура и звукорежиссура — стоят 218 600 ₽.
Бюджетные места в СГУУ:
В институте имеется 79 бюджетных мест, из которых наибольшее количество выделено для:
• Музыкально-инструментального искусства — 17 мест;
• Актерского искусства — 10 мест;
• Искусства концертного исполнительства — 10 мест;
• Хореографического искусства — 10 мест;
• Дизайна — 10 мест.