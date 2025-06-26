Сколько стоит обучение в институтах Красноярска? Названо количество бюджетных мест в 2025 году

Наиболее высокая стоимость обучения в КрасГАУ за направление «Землеустройство и кадастры» — 284 400 ₽. Для остальных программ очной формы цена варьируется от 220 000 до 245 800 ₽. Обучение по очно-заочной и заочной формам стоит от 33 400 до 74 000 ₽.