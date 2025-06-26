Иван Купала 2025: в чём магия славянского праздника Ярилин день, как к нему правильно подготовиться

Иван Купала — это праздник, тесно связанный с летним солнцестоянием. В 2025 году солнцестояние началось 21 июня, а это значит, что день достиг своей максимальной длительности, 17 часов, и дальше будет только уменьшаться. В 2025 году праздник Ивана Купала начнётся в ночь с 6-го на 7 июля по григорианскому календарю, то есть по новому стилю. Для обычных, светских людей Иван Купала наступит в 00:00 7 июля 2025 года. Но в юлианском календаре, по которому жили наши предки и продолжает жить православная церковь, число другое. По старому стилю ночь с 6-го на 7 июля — это ночь с 23-го на 24 июня. Главное — не запутаться: начинать купальские гуляния стоит с полуночи 7 июля. Иван Купала не меняет число из года в год: он всегда 24 июня (7 июля). А с утра 7 июля в храмах отмечают важный православный праздник — Рождество Иоанна Предтечи.