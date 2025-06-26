Комариное нашествие: Биолог рассказал, стоит ли ожидать демографический бум у комаров

«Если погода жаркая, то лужицы пересыхают совсем, водоёмы несколько снижают свою береговую линию. Часть личинок оказывается на воздухе и погибает. Если стоит влажная погода, дожди, соответственно, лужицы и водоёмы остаются на своём месте, и комары вылупляются в полном объёме. Поэтому насекомых будет больше, чем в среднем. Но, наверное, какой-то катастрофы не предвидится, потому что дождливые дни перемежаются с днями достаточно тёплыми», — поделился эксперт.