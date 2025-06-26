ЦТАК: Ким Чен Ын открыл новую туристическую зону в Вонсане

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественном открытии прибрежной туристической зоны на Кальмасском полуострове в северокорейском городе Вонсан, которая начнёт принимать отдыхающих с 1 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На мероприятии присутствовал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. Ким Чен Ын заявил, что завершившаяся стройка является «поразительным объектом». В сообщении отмечается, что комплекс стал частью большого проекта КНДР по созданию зоны культурного отдыха «мирового уровня».
ЦТАК назвало открытие курорта «великим знаменательным событием» и «началом новой эпохи» государственного туризма Корейской Народно-Демократической Республики.
В комплекс вошли сотни объектов, включая гостиницы, аквапарк, спортплощадки, культурные центры, торговые и развлекательные сооружения.
Напомним, в январе китайский туроператор Young Pioneer Tours, ссылаясь на источники в КНДР, сообщил, что расположенная на северо-востоке этой республики особая экономическая зона «Расон» открыта для туристов из-за рубежа.