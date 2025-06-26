Актер Илья Глинников приедет в Омск на День молодежи

Масштабное празднование Дня молодежи в Омске включит образовательные и развлекательные мероприятия. Особой частью программы станет лекторий общества «Знание» на площади Победы. 27 июня в 21:00 пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от комика Софии Терской, а 28 июня в 14:00 — встреча с актером Ильей Глинниковым. Об этом сообщило ГУ молодежной столицы региона.
Запланированы также выступления перед омичами футболиста Дмитрия Сычева и участника специальной военной операции Алексея Каткова. Кроме того, на Любинском проспекте развернутся тематические площадки под концепцией «Знай. Гордись. Люби. Приумножай», где горожане познакомятся с новыми возможностями для самореализации. Музыкальные композиции на празднике исполнят группа «5УТРА» — 27 июня на Соборной площади, певцы JONY и Егор Крид — там же 28 июня.
Ранее «КП Омск» подробно рассказала о праздновании Дня Омской области и Дня города в августе 2025 года.