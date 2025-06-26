Актер Илья Глинников приедет в Омск на День молодежи

Запланированы также выступления перед омичами футболиста Дмитрия Сычева и участника специальной военной операции Алексея Каткова. Кроме того, на Любинском проспекте развернутся тематические площадки под концепцией «Знай. Гордись. Люби. Приумножай», где горожане познакомятся с новыми возможностями для самореализации. Музыкальные композиции на празднике исполнят группа «5УТРА» — 27 июня на Соборной площади, певцы JONY и Егор Крид — там же 28 июня.