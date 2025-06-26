Крымский мост — актуальные данные на утро четверга

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период — с 17:00 до 23:00.