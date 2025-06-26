Крымский мост — актуальные данные на утро четверга

Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.
Накануне в 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже — 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин. В 17 часов со стороны Керчи скопилось почти 700 транспортных средств, затем пробка начала постепенно рассасываться.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период — с 17:00 до 23:00.