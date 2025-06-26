Крокодил вытащил из лодки младенца и съел на глазах его отца

В Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка прямо из лодки. Об этом сообщает UniLad.
Инцидент произошел утром 19 июня в районе Лахад-Дату, штат Сабах. Крокодил неожиданно выпрыгнул из воды и напал на ребенка. При этом отец мальчика отчаянно пытался вырвать его из пасти хищника, но рептилия все же вытащила младенца из лодки и ушла с ним под воду.
Мужчину госпитализировали с травмами. Тело младенца все еще не нашли.
— Местные жители зависят от реки как источника пищи и дохода, поэтому им приходится заходить в воду. Мы предупредили их об особой опасности, так как крокодил, вероятно, остался в этом районе, — цитирует главу местной спасательной службы Сумсоа Рашида портал.
Ранее в Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. Свидетели сообщают, что хищник был огромным, около пяти метров в длину. Товарищи не успели спасти юношу.
Житель Зимбабве Виндаси Млейа также поделился своей историей выживания после нападения крокодила, произошедшей два года назад во время рыбалки на реке.