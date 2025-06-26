Новосибирский вуз получил 210 млн рублей на разработку новых методов нефтедобычи

Современная нефтедобыча часто сталкивается с трудноизвлекаемыми запасами — нефтью, спрятанной в геологических породах с крайне низкой проницаемостью. Для таких пород важно понимать все особенности перетока нефти при ее добыче. Ключевую роль здесь играет исследование керна — образцов пород глубинных слоев, отобранных при бурении скважин. Основу цифрового керна составляют детальные модели, которые строятся по данным рентгеновской томографии реальных образцов. Чем точнее методы рентгеновских исследований, тем лучше можно построить модели. утверждают эксперты.