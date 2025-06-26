Новосибирский вуз получил 210 млн рублей на разработку новых методов нефтедобычи

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет выиграл грант в 210 млн рублей для развития методик цифрового керна — инновационного инструмента, который поможет нефтяной отрасли России повысить эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Современная нефтедобыча часто сталкивается с трудноизвлекаемыми запасами — нефтью, спрятанной в геологических породах с крайне низкой проницаемостью. Для таких пород важно понимать все особенности перетока нефти при ее добыче. Ключевую роль здесь играет исследование керна — образцов пород глубинных слоев, отобранных при бурении скважин. Основу цифрового керна составляют детальные модели, которые строятся по данным рентгеновской томографии реальных образцов. Чем точнее методы рентгеновских исследований, тем лучше можно построить модели. утверждают эксперты.
«Исследования будут вестись с использованием новейшего синхротрона “Сибирский кольцевой источник фотонов” (СКИФ), расположенного в наукограде Кольцово», — сообщили в пресс-службе.
Синхротронное излучение позволяет «просвечивать» непрозрачные объекты с высокой скоростью и детальностью. В отличие от обычных лабораторных рентгеновских установок, синхротрон дает на порядки более интенсивный и сфокусированный пучок. ЦКП «СКИФ», который сейчас готовится к запуску, станет одной из самых современных установок такого рода в мире.
«СКИФ дает возможность наблюдать микроскопические процессы внутри породы в режиме реального времени. Это настоящая революция в геологических и нефтяных исследованиях», — цитирует пресс-служба директора научно-образовательного центра «Газпромнефть — НГУ», профессора РАН Сергея Головина.
Работа рассчитана на три года. Финансирование предоставлено Министерством науки и высшего образования РФ в рамках федеральной программы по развитию синхротронных и нейтронных исследований.