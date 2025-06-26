«Мы выгорели»: песокафе в Уфе объявило о закрытии

В Уфе готовится к закрытию песокафе «Рыжий пес» — это единственное в России заведение подобного рода. О прекращении работы проекта, который в июне отметил 5-летие, сообщила в соцсетях его владелица. Причина — «выгорание».
— Это лето станет последним в работе проекта. Решение принималось не быстро и назревало уже давно, — говорится в объявлении. — Самая основная причина: мы выгорели. Исчерпали все возможные силы и устали постоянно грести против течения (в прямом и переносом смысле).
«Рыжий пес» продолжит работать в ближайшие два месяца. За это время руководители кафе надеются найти новый дом собакам Лейси, Долли, Чапе и Блохе, а также кошке Кире.
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