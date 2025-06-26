Сейм Польши проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции

По итогам голосования в парламенте Польши сейм принял решение о выходе республики из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин. Об этом стало известно в четверг, 26 июня.
Согласно результатам голосования, 413 депутатов поддержали выход из конвенции, 15 высказались против, а трое воздержались. Документ будет направлен в сенат, а затем на подпись президенту республики.
Предполагается, что глава государства Кароль Навроцкий подпишет указ о выходе Польши из конвенции, передает РИА Новости.
Иностранные СМИ ранее сообщили, что Польша, Финляндия и Прибалтика намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес». Предположительно, заминированный участок протянется от Лапландии на севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши.
В марте заместитель министра обороны Польши Павел Бейда заявил, что страна использует противопехотные мины в рамках оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией.