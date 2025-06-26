Местами дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Усиление ветра порывами 15−18 м/с ожидается в отдельных районах Беларуси в четверг, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня утром в основном будет преобладать облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. В дневные часы установится переменная облачность и будет преимущественно без осадков, лишь местами по востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди.
Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы будут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +20…+25°С, по востоку — +17…+19°С.
В Минске в четверг прогнозируется переменная облачность и будет без существенных дождей (вероятность осадков 5−10%). Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Утром воздух прогреется в белорусской столице +12…+15°С, днем ожидается +20…+22°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +16…+19°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и привести к отключению электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах.
Кроме того, сильный ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
Народные приметы на 26 июня
26 июня отмечают праздник, известный в народе как Акулина Гречишница. Он посвящен святой мученице Акулине, которая считалась покровительницей одной из самых популярных культур на Руси — гречихи. Также считалось, что в этот день приходит настоящее лето, но и активизировались кровососущие насекомые — комары, мошки, оводы и слепни.
Народные приметы:
- много комаров — будет солнечный и сухой день;
- мошки летают по кругу — жди теплые деньки;
- пчелы улетели из улья — будет хорошая погода;
- пауки вылезли на свои паутины днем — долго простоит солнечная погода;
- чувствуется сильный запах от полевых цветов — скоро пойдет дождь;
- домашняя птица прячется в укрытие — к ненастью;
- собака валяется на спине — скоро грозы;
- нет звезд на ночном небе — декабрь установится холодным.