Местами дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг

26 июня отмечают праздник, известный в народе как Акулина Гречишница. Он посвящен святой мученице Акулине, которая считалась покровительницей одной из самых популярных культур на Руси — гречихи. Также считалось, что в этот день приходит настоящее лето, но и активизировались кровососущие насекомые — комары, мошки, оводы и слепни.