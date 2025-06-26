Омичей после концертов ко Дню молодежи развезут дополнительные автобусы и троллейбусы

Организован специальный общественный транспорт для перевозки омичей после концертов, посвященных Дню молодежи. В мэрии сообщили, что 27 июня к 22:15 и 28 июня к 22:45 к остановкам «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» направят 20 автобусов и 5 троллейбусов.