Омичей после концертов ко Дню молодежи развезут дополнительные автобусы и троллейбусы

Организован специальный общественный транспорт для перевозки омичей после концертов, посвященных Дню молодежи. В мэрии сообщили, что 27 июня к 22:15 и 28 июня к 22:45 к остановкам «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» направят 20 автобусов и 5 троллейбусов.
Транспорт будет следовать по наиболее востребованным маршрутам. Отправление запланировано с учетом времени окончания развлекательных мероприятий — 27 июня с 22:30 и 28 июня с 23:00. Это позволит обеспечить комфортную перевозку всех желающих с учетом наполняемости салонов.
Фото: департамент транспорта / пресс-центр администрации Омска.
Оплата проезда в дополнительном транспорте будет осуществляться по обычному городскому тарифу.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в День молодежи горожан навестит известный актер Илья Глинников.