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В Индустриальном районе Перми началась обкатка трамвайных путей

Начались тестовые поездки по новым трамвайным путям на участке улиц Мира, Заслонова и 9 Мая, рассказали в городском дептрансе.

Начались тестовые поездки по новым трамвайным путям на участке улиц Мира, Заслонова и 9 Мая, рассказали в городском дептрансе. Обкатке подлежит участок от депо «Балатово» до Стахановского кольца.

Здесь уложены пути, обустроены стрелочные переводы, проведена сварка стыков. В процессе обкатки специалистам предстоит обследовать пути на наличие возможных дефектов и устранить их. Запустить движение трамваев на этом участке планируется после завершения работ на улицах Мира и Карпинского.

В ходе реконструкции трамвайные пути на Мира обособляются бордюрным камнем вместо разметки. Это повысит безопасность и скорость движения вагонов.