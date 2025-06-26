В Индустриальном районе Перми началась обкатка трамвайных путей

Здесь уложены пути, обустроены стрелочные переводы, проведена сварка стыков. В процессе обкатки специалистам предстоит обследовать пути на наличие возможных дефектов и устранить их. Запустить движение трамваев на этом участке планируется после завершения работ на улицах Мира и Карпинского.