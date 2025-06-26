В Индустриальном районе Перми началась обкатка трамвайных путей

Начались тестовые поездки по новым трамвайным путям на участке улиц Мира, Заслонова и 9 Мая, рассказали в городском дептрансе. Обкатке подлежит участок от депо «Балатово» до Стахановского кольца.
Здесь уложены пути, обустроены стрелочные переводы, проведена сварка стыков. В процессе обкатки специалистам предстоит обследовать пути на наличие возможных дефектов и устранить их. Запустить движение трамваев на этом участке планируется после завершения работ на улицах Мира и Карпинского.
В ходе реконструкции трамвайные пути на Мира обособляются бордюрным камнем вместо разметки. Это повысит безопасность и скорость движения вагонов.