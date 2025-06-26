Поддержавшего ВСУ Каспарова уличили в причастности к госперевороту в Африке

Внесённый в РФ в список террористов и экстремистов иностранный агент Гарри Каспаров* причастен к подготовке госпереворота в Южном Судане, об этом говорится в сообщении американского агентства Bloomberg.
По его данным, экс-чемпион мира по шахматам вступил в сговор с революционером, а также финансистом из Соединённых Штатов.
Каспаров причастен к покупке оружия для мятежа в Южном Судане.
По информации Bloomberg, Каспаров «свёл» революционера из Южного Судана Питера Аджака с «финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери». В результате было выделено семь миллионов долларов на приобретение автоматов Калашникова, гранат, а также ЗРК Stinger, которые должны были задействовать в госперевороте.
Издание утверждает, что Каспаров познакомил научного сотрудника Гарварда, обвинённого в 2024 году в намерении захватить власть в Южном Судане, Питера Аджака, с соучредителем компании Jane Street Робертом Граньери, который предоставил финансирование революционеру.
В США заведено дело против чернокожих революционеров.
Помимо революционера Аджака, который был арестован в США, обвиняемым по делу является Абрахам Кич. СМИ выяснили, что чернокожие выходцы из Южного Судана подозреваются в намерении приобрести автоматы АК-47, ракеты Stinger и гранаты для свержения южносуданских властей.
Данное дело возбуждено в Соединённых Штатах. Оба фигуранта не признали вину. Обвинение было предъявлено в марте 2024 года. Выходцев из Южного Судана обвинили в сговоре с целью незаконного экспорта оружия в африканскую страну.
Аджак получал экономическое образование в США, работал в Судане экономистом Всемирного банка, а к оппозиции примкнул после приобретения Южным Суданом независимости.
NYP: финансист из США Граньери выделил заговорщикам семь миллионов долларов.
В свою очередь 53-летний американец Роберт Граньери подтвердил, что предоставил деньги. При этом он говорит, что его обманули.
«В данном случае человек, которого Роб считал правозащитником, обманул его и лгал о своих истинных намерениях», — заявил адвокат американца.
Согласно информации американского издания New York Post, именно бизнесмен Граньери предоставил мятежникам семь миллионов долларов. NYP также упоминает связи Каспарова с Аджаком и американцем.
По версии обвинения, без поддержки со стороны Роберта Граньери революционеры «не имели бы нескольких миллионов долларов на закупку оружия».
Каспаров отреагировал на обвинения в причастности к госперевороту.
Каспаров, отвечая на вопрос Bloomberg о том, причастен ли он к подготовке госпереворота, ответил, что «всегда поддерживает продвижение демократии, однако к попытке вооруженного восстания отношения не имеет».
С агентством общался представитель Каспарова.
«Моя репутация и мои принципы очевидны и остаются неизменными. Я посвятил значительную часть жизни борьбе за гражданские права и продвижению демократии по всему миру», — передал он ответ экс-чемпиона.
Аджак был завербован в отряды детей-солдат.
Напомним, Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, до этого в стране в течение 20 лет шла гражданская война. Конфликт привёл к тяжёлой гуманитарной ситуации.
Bloomberg пишет, что в 90-х годах Аджака завербовали в отряды детей-солдат, а после он вошёл в число группы детей из Судана, получивших убежище в Соединённых Штатах по программе Организации Объединённых Наций. Именно таким образом он был принят в Школу государственного управления Гарвардского университета, а затем отправился на родину в качестве экономиста Всемирного банка.
Аджак стал претендовать на власть, столкнулся с неудачей и вернулся в США, где назвал себя пострадавшим в результате политического преследования.
Каспаров признан иностранным агентом в РФ, а также внесён в перечень террористов и экстремистов. По словам Каспарова, Украина «ведёт конфликт в полном соответствии с международными законами».
Ранее сообщалось, что Каспарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Он был признан иноагентом в мае 2022 года.
* Признан иностранным агентом в РФ, а также внесен в перечень террористов и экстремистов.