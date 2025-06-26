Поддержавшего ВСУ Каспарова уличили в причастности к госперевороту в Африке

Bloomberg пишет, что в 90-х годах Аджака завербовали в отряды детей-солдат, а после он вошёл в число группы детей из Судана, получивших убежище в Соединённых Штатах по программе Организации Объединённых Наций. Именно таким образом он был принят в Школу государственного управления Гарвардского университета, а затем отправился на родину в качестве экономиста Всемирного банка.