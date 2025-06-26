Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар бомбой ФАБ-1500 по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что удар был нанесен в районе населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике (ДНР).
— Второй авиаудар с применением авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК был нанесен по укрепленному пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области, — заявили в пресс-службе Минобороны, текст приводит РИА Новости.
25 июня в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Так, 22 беспилотника были ликвидированы над Воронежской областью.
В тот же день стало известно, что бойцы ВС РФ зачистили от солдат украинской армии населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. При этом там уточнили, что успех был достигнут подразделением группировки войск «Восток».
ВС РФ продавили оборону Вооруженных сил Украины под Купянском. До города осталось менее одного километра.