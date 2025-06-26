Топ-5 главных новостей в Молдове 26 июня 2025: Что выберет Молдова — веселиться на концерте или скорбеть у «Поезда боли»; глава МИДа Попшой врет, что в России опасно для граждан Молдовы; почем

3. Власти гордятся, что пенсии у нас выше, чем на Украине, но статистика лукавит: «Со своей пенсией я бы ничего не смогла бы оплатить, а еще ведь надо кушать и покупать лекарства» — сравнение доходов стариков из Молдовы и соседей.