Топ-5 главных новостей в Молдове 26 июня 2025: Что выберет Молдова — веселиться на концерте или скорбеть у «Поезда боли»; глава МИДа Попшой врет, что в России опасно для граждан Молдовы; почем

Топ-5 главных новостей Молдове на утро четверга, 26 июня 2025:
1. Жуткий скандал в Кишиневе: Веселиться на концерте или скорбеть у «Поезда боли»?
2. Женщина из диаспоры обвинила главу МИДа Попшоя во лжи: «Никогда в России не встречала грубого отношения к молдаванам» — откровение.
3. Власти гордятся, что пенсии у нас выше, чем на Украине, но статистика лукавит: «Со своей пенсией я бы ничего не смогла бы оплатить, а еще ведь надо кушать и покупать лекарства» — сравнение доходов стариков из Молдовы и соседей.
4. Сандуца о некомпетентности депутатов из команды президента Молдовы: «Они как дети, которые сделали какашку, спрятали её, думая, что никто не знает и никто не видит».
5. Справедливость может восторжествовать: В Молдове суд лишил мандата примара Никанора Чокинэ — чиновник сбил насмерть ребенка и пытался скрыться с места ДТП.
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