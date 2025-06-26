Астана бьёт рекорды по экологическому загрязнению

Планы по созданию зоны низкой эмиссии, о которых власти говорили два года назад, так и остались на стадии обсуждения. Экологи и общественные организации вновь призывают акимат к срочным мерам: обновлению автопарка, переходу на электротранспорт и введению ограничений на въезд старых машин в центр города.