В Красноярске выявлено почти 15 тонн зараженных нектаринов

И снова зараженные фрукты.
Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили в партии фруктов, поступивших из Юго-Восточной Азии, почти 15 тонн зараженных нектаринов. В этих плодах был найден карантинный вредитель — персиковая плодожорка.
В результате экспертизы 14,8 тонн нектаринов были признаны несоответствующими фитосанитарным требованиям Российской Федерации. Информация о нарушении уже направлена в Россельхознадзор для принятия соответствующих мер.
С начала текущего года эксперты провели анализ 880 тонн импортных нектаринов из Азии, и ранее персиковая плодожорка в этих партиях не обнаруживалась.