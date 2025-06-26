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В Красноярске выявлено почти 15 тонн зараженных нектаринов

И снова зараженные фруктыСпециалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили в партии фруктов, поступивших из Юго-Восточной Азии, почти 15 тонн зараженных нектаринов.

И снова зараженные фрукты.

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили в партии фруктов, поступивших из Юго-Восточной Азии, почти 15 тонн зараженных нектаринов. В этих плодах был найден карантинный вредитель — персиковая плодожорка.

В результате экспертизы 14,8 тонн нектаринов были признаны несоответствующими фитосанитарным требованиям Российской Федерации. Информация о нарушении уже направлена в Россельхознадзор для принятия соответствующих мер.

С начала текущего года эксперты провели анализ 880 тонн импортных нектаринов из Азии, и ранее персиковая плодожорка в этих партиях не обнаруживалась.