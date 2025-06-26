Пасеку с пчёлами-нелегалами обнаружили в Челябинской области

В ходе проверки инспекторы установили, что на пасеке нет поддонов под улья, а также ёмкостей с подсоленной и чистой водой. Кроме того, пчёлы не имеют ветеринарных документов и они незарегистрированы, что может грозить распространением опасных болезней.