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Пасеку с пчёлами-нелегалами обнаружили в Челябинской области

Житель Верхнеуральского района пожаловался на соседа, установившего на своём участке 12 ульев с пчёлами. На место выехали специалисты, которые выяснили, что медоносные насекомые не зарегистрированы, а также нарушены правила их содержания. Подробнее об инциденте рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Источник: Pchela.News

В ходе проверки инспекторы установили, что на пасеке нет поддонов под улья, а также ёмкостей с подсоленной и чистой водой. Кроме того, пчёлы не имеют ветеринарных документов и они незарегистрированы, что может грозить распространением опасных болезней.

— За выявленное службой нарушение в части содержания пчёл объявило предостережение владельцу личного подсобного хозяйства, — сообщили в управлении.

За год в сельскохозяйственных организациях Южного Урала количество пчелиных семей выросло на 11,7%, до 286 пчелосемей.