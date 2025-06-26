С 2 по 15 июля на нескольких улицах в Самаре не будет горячей воды

Со 2 по 15 июля в ряде районов Самары временно прекратится подача горячей воды. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на тепловых сетях.
Под ограничения попадут жилые дома, организации и предприятия в границах следующих улиц: Ташкентская, Алма-Атинская, Московское шоссе, Георгия Димитрова, проспект Кирова, Губанова, Солнечная, Ново-Вокзальная, Силовая.
В связи с проведением работ горожан просят соблюдать осторожность: не приближаться к местам ремонта трубопроводов и тепловых камер. Избегать зон возможного выхода воды и просадки грунта. Не оставлять автомобили вблизи люков и ремонтных участков.
Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в холодный период.
Рекомендуется заранее запастись водой и по возможности скорректировать бытовые планы.
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