Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска

Дзержинск (переименованный киевскими властями в Торецк в 2016 году) представлял собой мощный укрепленный район украинской армии с развитой сетью железных дорог, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года. Отсюда регулярно обстреливалась Горловка, один из крупнейших городов ДНР. Министерство обороны РФ объявило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.