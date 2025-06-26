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Беженка рассказала, как ВСУ охотились на мирных жителей Дзержинска

Люди не могли выйти из своих домов из-за постоянной угрозы попасть под атаку беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

По словам беженки, пожелавшей сохранить анонимность, украинские боевики использовали дроны для преследования гражданских лиц в Дзержинске, о чем она сообщила РИА Новости.

«Они убивали людей. Они убили нашу соседку Наташу. Они находятся в каком-то виртуальном мире. Они охотятся на людей, на животных, на любую движущуюся силу. Они уже за тобой охотятся», — поделилась женщина.

Она добавила, что жители были вынуждены оставаться в своих домах из-за постоянной опасности нападения с беспилотника.

Дзержинск (переименованный киевскими властями в Торецк в 2016 году) представлял собой мощный укрепленный район украинской армии с развитой сетью железных дорог, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года. Отсюда регулярно обстреливалась Горловка, один из крупнейших городов ДНР. Министерство обороны РФ объявило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.