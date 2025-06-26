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В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Матвеево-Курганском и Неклиновском районах уничтожили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 26 июня, в двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

В Неклиновском и Матвеево-Курганском районах силы ПВО сбили дроны. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Напомним, в ночь на среду, 25 июня, в Ростовской области силы ПВО сбили семь БПЛА.

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