В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на четверг, 26 июня, в двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
В Неклиновском и Матвеево-Курганском районах силы ПВО сбили дроны. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Напомним, в ночь на среду, 25 июня, в Ростовской области силы ПВО сбили семь БПЛА.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше