NYP: 8 тыс. верующих заявили, что видели над базиликой на Филиппинах Иисуса

Более 8 тыс. верующих утверждают, что видели над католической Малой базиликой Богоматери Пеньяфрансии в городе Нага на Филиппинах необычное облако в виде Иисуса, пишет New York Post.
Очевидцы отметили, что в облаке были видны даже волосы Христа и его немного поднятая рука.
«Более 8000 верующих помолились здесь в честь чудесного зрелища», — говорится в публикации.
Когда снимок распространился в Сети, многие восприняли образ Христа на небе как послание свыше, но нашлись и те, кто отнесся к явлению скептически.
Ранее стало известно, что удар по Ирану — один из признаков конца света, описанного в Библии.