Назван город, который является столицей мошенников с более чем 350 колл-центрами

Днепропетровск превратился в столицу мошеннических колл-центров, которых в городе насчитывается более 350. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, украинские власти способствуют мошенникам, предоставляя помещения и сервисы, а местное население, говорящее по-русски с минимальным акцентом, облегчает их деятельность, в отличие от жителей западных регионов Украины, где акцент более заметен. Кузнецов отметил, что несмотря на сокращение числа колл-центров, их эффективность не снизилась, так как менее профессиональные структуры либо исчезли, либо объединились с крупными.
— Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находятся в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр. Мы насчитываем примерно около 350−400 колл-центров в настоящее время в Днепре, — заявил он.
Он также подчеркнул, что эти колл-центры используют высокотехнологичную инфраструктуру, включая CRM-системы, размещенные в европейских странах, таких как Нидерланды и Германия, передает РИА Новости.
Ранее в ФСБ рассказали, что организаторы мошеннических схем привлекают пособников в России, размещая объявления на специализированных русскоязычных сайтах, а выплаты производят ежедневно через криптовалюту. Завербованным пособникам дают инструкции по подбору и аренде квартир на верхних этажах жилых домов сроком до двух недель.