Назван город, который является столицей мошенников с более чем 350 колл-центрами

По его словам, украинские власти способствуют мошенникам, предоставляя помещения и сервисы, а местное население, говорящее по-русски с минимальным акцентом, облегчает их деятельность, в отличие от жителей западных регионов Украины, где акцент более заметен. Кузнецов отметил, что несмотря на сокращение числа колл-центров, их эффективность не снизилась, так как менее профессиональные структуры либо исчезли, либо объединились с крупными.