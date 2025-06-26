Министр обороны Беларуси Хренин назвал шаги для деэскалации украинского конфликта

Так, Хренин сказал, что для деэскалации украинского конфликта в соседней Беларуси считают необходимым смотреть глубже и устранять первопричины этого конфликта. При этом генерал-лейтенант заметил, что первопричины конфликта — не во взаимоотношениях Украины и России, но имеют более глубокий контекст. Также он сказал, что данные причины уже озвучивались и требуют серьезной работы для их устранения.