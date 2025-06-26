Министр обороны Беларуси Хренин назвал шаги для деэскалации украинского конфликта

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал шаги для деэскалации украинского конфликта. Об этом глава оборонного ведомства сказал в интервью китайским журналистам, сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, Хренин сказал, что для деэскалации украинского конфликта в соседней Беларуси считают необходимым смотреть глубже и устранять первопричины этого конфликта. При этом генерал-лейтенант заметил, что первопричины конфликта — не во взаимоотношениях Украины и России, но имеют более глубокий контекст. Также он сказал, что данные причины уже озвучивались и требуют серьезной работы для их устранения.
Еще министр обороны подчеркнул, что Минск очень заинтересован в мире.
— Географически Беларусь также находится рядом с этим событием. И нам очень больно наблюдать за тем, как гибнут близкие нам по духу люди. Это, мы считаем, должно прекратиться, — резюмировал он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. На днях Лукашенко и Путин провели длительный разговор, обсудив ситуации на Ближнем Востоке и Украине.
Кроме того, белорусский президент высказался о неприемлемости блокады, введенной США против Кубы.