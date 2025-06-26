Как отключение 3G и 4G изменит повседневную жизнь приморцев

Временное отключение мобильного интернета в диапазонах 3G и 4G в Приморском крае, о котором объявил министр цифрового развития Андрей Клементьев, станет испытанием для жителей региона. Анализ подобных мер в других регионах России и мирового опыта показывает, что приморцы и гости региона столкнутся с многоплановыми изменениями в повседневной жизни, и к ним нужно быть готовыми, сообщает ИА PrimaMedia.
Способы оплаты.
Наиболее критическое воздействие коснется системы безналичных платежей. Многие терминалы оплаты в магазинах используют SIM-карты для подключения к сети, что делает их недоступными при отключении мобильного интернета. Как показала практика в Москве во время аналогичных ограничений в мае 2025 года, жители столкнулись с невозможностью оплачивать покупки картами во многих точках продаж.
Система быстрых платежей (СБП) станет недоступной для пользователей мобильных банковских приложений без доступа к Wi-Fi. Оплата через QR-коды также прекратит функционировать, поскольку требует онлайн-авторизации у банка.
Приморцам, вероятно, станет актуальным возврат к использованию наличных денег.
По данным Центрального банка РФ, в Приморском крае доля безналичных платежей составляет более 95%. Во Владивостоке ситуация еще более показательна. В общественном транспорте города доля безналичных расчетов за проезд приблизилась к 97,7%. При этом на оплату банковскими картами, согласно данным за 2023 год, приходилось порядка 62,3% поездок, транспортными картами — 35,3%, на наличные только 2,2%. С 2024 года во Владивостоке в общественном транспорте была запущена система оплаты через QR-коды.
По всей России доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2024 года, по данным Банка России, составила 85,8%. Это означает, что Приморский край значительно опережает общероссийские показатели и является одним из лидеров в стране по цифровизации платежей.
Согласно исследованию СберИндекс, среди городов-лидеров по росту доли безналичной оплаты товаров и услуг первое и второе места в Приморье занимают Уссурийск и Владивосток соответственно.
Трансформация рабочих процессов и бизнеса.
Работа из дома практически не пострадает благодаря сохранению функционирования домашних роутеров и проводных соединений. Офисная деятельность также останется стабильной при наличии стационарного интернета.
Однако мобильные профессии подвергнутся серьезным ограничениям. Курьеры, службы доставки и таксисты столкнутся с существенными трудностями. Например, в Москве во время отключений наблюдались проблемы с работой курьеров, которые не могли использовать навигацию и получать заказы через службы доставки.
От простоя без интернета пострадают в основном предприятия, использующие мобильные терминалы оплаты с SIM-картами.
Изменения в транспортной системе.
Заказ такси станет возможен только по телефону через специальные номера служб. Приложения для вызова такси перестанут работать без интернет-соединения, что потребует возврата к традиционным способам заказа.
В других регионах России отключение мобильного интернета приводило к проблемам с оплатой проезда в общественном транспорте. В некоторых субъектах, например, местные власти временно отменяли штрафы за безбилетный проезд на фоне ограничений мобильного интернета из-за угроз атак БПЛА. Так, в частности, поступили в Ярославской области.
Социальные и психологические эффекты.
Парадоксально, но отключение мобильного интернета может принести положительные психологические последствия. Свежее исследование ученых из Канады и США с участием 467 человек показало, что временное отключение мобильного интернета улучшает показатели психического здоровья.
У 91% участников исследования наблюдались улучшения по крайней мере в одном показателе: психическое здоровье, внимание или субъективное благополучие. Концентрация внимания повысилась настолько, что мозг стал работать как в возрасте на 10 лет младше.
Без постоянного доступа к мобильному интернету люди начинают больше общаться офлайн, заниматься спортом, читать и проводить время на свежем воздухе[14]. Улучшается качество сна и снижается уровень тревожности.
Wi-Fi-инфраструктура.
Особое значение приобретут публичные Wi-Fi точки. В Приморье развернута сеть Wi-Fi на объектах платформы «Цифровое Приморье» — умных остановках и информационных киосках. Согласно данным компании «Цифровое Приморье», в крае установлено 87 умных остановок с бесплатным Wi-Fi: 50 во Владивостоке, 17 в Артеме, 10 в Уссурийске и 10 в Находке.
Опыт Москвы показал резкий рост подключений к общественным Wi-Fi точкам на 92% во время ограничений мобильного интернета. Чаще всего подключались к точкам в кофейнях (+238%), фитнес-клубах (+199%) и ресторанах (+192%).
Альтернативные решения и подготовка.
Для поддержания связи приморцы смогут использовать стационарные телефоны, SMS-сообщения и голосовые звонки, которые продолжают функционировать. При наличии Wi-Fi останутся доступными мессенджеры WhatsApp (18+), Telegram (18+) и другие.
Эксперты рекомендуют заранее подготовиться к ограничениям: снять достаточное количество наличных денег, скачать офлайн-карты региона и сохранить важные документы в памяти телефона. Министерство по туризму Удмуртии во время аналогичных ограничений рекомендовало гостям региона «взять с собой наличные деньги, чтобы иметь возможность купить сувениры, угощения или билеты на месте».