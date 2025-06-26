Как отключение 3G и 4G изменит повседневную жизнь приморцев

По данным Центрального банка РФ, в Приморском крае доля безналичных платежей составляет более 95%. Во Владивостоке ситуация еще более показательна. В общественном транспорте города доля безналичных расчетов за проезд приблизилась к 97,7%. При этом на оплату банковскими картами, согласно данным за 2023 год, приходилось порядка 62,3% поездок, транспортными картами — 35,3%, на наличные только 2,2%. С 2024 года во Владивостоке в общественном транспорте была запущена система оплаты через QR-коды.