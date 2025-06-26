Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта в районе ВДНХ временно ограничат из-за выпускного бала

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Временные ограничения движения транспорта введут 27 и 28 июля в районе ВДНХ в связи с проведением выпускного бала. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением выпускного бала 27 и 28 июня ограничат движение транспорта в районе ВДНХ. С 12:00 27 июня до 07:00 28 июня нельзя будет проехать по Продольному проезду от Останкинского проезда до улицы Сергея Эйзенштейна, а также по 1-му и 2-му Поперечным проездам от проспекта Мира до Продольного проезда. Ограничения также коснутся и маршрута от улицы Бориса Галушкина до Продольного проезда», — говорится в сообщении.

Также 15:00 27 июня до 07:00 28 июня перекроют часть Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы от проспекта Мира до 5-го Останкинского переулка, а в обратном направлении — от 5-го переулка до улицы Академика Королева. Недоступны для проезда будут левый поворот с улицы Академика Королева на Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира на Останкинский проезд.

Кроме того, движение перекроют по крайней правой полосе на дублере проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда.

Городской выпускной пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Мероприятие объединит свыше 45 тысяч участников — выпускников, родителей и педагогов. В течение ночи для выпускников выступят известные артисты, а также им будут доступны экскурсии в павильонах ВДНХ и тематические зоны для спорта, творчества и гейминга.