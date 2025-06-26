Движение транспорта в районе ВДНХ временно ограничат из-за выпускного бала

«В связи с проведением выпускного бала 27 и 28 июня ограничат движение транспорта в районе ВДНХ. С 12:00 27 июня до 07:00 28 июня нельзя будет проехать по Продольному проезду от Останкинского проезда до улицы Сергея Эйзенштейна, а также по 1-му и 2-му Поперечным проездам от проспекта Мира до Продольного проезда. Ограничения также коснутся и маршрута от улицы Бориса Галушкина до Продольного проезда», — говорится в сообщении.