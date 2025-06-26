Новосибирцам напомнили, как выбрать безопасный арбуз

Как пишет портал Atas.info, эксперты предупреждают, что ранние плоды могут содержать повышенный уровень нитратов и представлять опасность для здоровья.
По данным Новосибирского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», преждевременный сбор арбузов приводит к накоплению нитратов в мякоти. Эти вещества в организме могут преобразовываться в канцерогенные соединения. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В учреждении уточняют, что нитраты нарушают транспорт кислорода в крови, вызывая слабость, тошноту, а в тяжёлых случаях — судороги и потерю сознания.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух советует при покупке обращать внимание на сухой хвостик, твёрдую и целую кожуру, а также на глухой звук при простукивании. Спелый арбуз, по её словам, имеет небольшой «пупок» и жёлтое пятно на боку.
Эксперты подчёркивают, что определить содержание нитратов на глаз невозможно, но насторожить должна чрезмерно яркая мякоть с оранжевыми прожилками или отсутствие сока. Перед употреблением арбуз рекомендуется мыть с мылом и обдавать кипятком. Хранить разрезанный плод следует в холодильнике и не дольше 12 часов.
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