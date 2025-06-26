Новосибирцам напомнили, как выбрать безопасный арбуз

По данным Новосибирского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», преждевременный сбор арбузов приводит к накоплению нитратов в мякоти. Эти вещества в организме могут преобразовываться в канцерогенные соединения. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.