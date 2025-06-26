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Присяжные в США предъявили ученой Ксении Петровой обвинения в контрабанде

Российской ученой из Гарварда жюри присяжных в США предъявило обвинения в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний.

Источник: Аргументы и факты

В США против российской учёной из Гарварда Ксении Петровой выдвинули обвинения в незаконном ввозе биоматериалов и даче ложных показаний. Об этом сообщила прокуратура штата Массачусетс.

«Сегодня в Бостоне большое федеральное жюри предъявило гражданке России обвинения в попытке контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и других образцов эмбрионов в США», — говорится в заявлении прокуратуры.

Петровой инкриминируют сокрытие важной информации, дачу ложных показаний и контрабанду. По совокупности обвинений ей грозит до 30 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч долларов. Однако её вина пока не доказана.

Петрова, ранее работавшая в Институте биологии гена РАН в Москве, была задержана в аэропорту Бостона в феврале после прибытия из Парижа. Сначала 31-летняя россиянка отрицала наличие у неё незадекларированных эмбрионов, но позже призналась в их перевозке.