Присяжные в США предъявили ученой Ксении Петровой обвинения в контрабанде

В США против российской учёной из Гарварда Ксении Петровой выдвинули обвинения в незаконном ввозе биоматериалов и даче ложных показаний. Об этом сообщила прокуратура штата Массачусетс.
«Сегодня в Бостоне большое федеральное жюри предъявило гражданке России обвинения в попытке контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и других образцов эмбрионов в США», — говорится в заявлении прокуратуры.
Петровой инкриминируют сокрытие важной информации, дачу ложных показаний и контрабанду. По совокупности обвинений ей грозит до 30 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч долларов. Однако её вина пока не доказана.
Петрова, ранее работавшая в Институте биологии гена РАН в Москве, была задержана в аэропорту Бостона в феврале после прибытия из Парижа. Сначала 31-летняя россиянка отрицала наличие у неё незадекларированных эмбрионов, но позже призналась в их перевозке.