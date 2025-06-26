Присяжные в США предъявили ученой Ксении Петровой обвинения в контрабанде

Петрова, ранее работавшая в Институте биологии гена РАН в Москве, была задержана в аэропорту Бостона в феврале после прибытия из Парижа. Сначала 31-летняя россиянка отрицала наличие у неё незадекларированных эмбрионов, но позже призналась в их перевозке.