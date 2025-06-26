10 километров воды: заплыв через Амурский залив пройдёт во Владивостоке

В субботу, 28 июня, во Владивостоке состоится марафонский заплыв через Амурский залив, который считается одним из самых экстремальных водных соревнований страны. Как сообщил Telegram-канал «Минспорт / Приморский край», в этом году событие приурочено сразу к трём памятным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.