10 километров воды: заплыв через Амурский залив пройдёт во Владивостоке

В субботу, 28 июня, во Владивостоке состоится марафонский заплыв через Амурский залив, который считается одним из самых экстремальных водных соревнований страны. Как сообщил Telegram-канал «Минспорт / Приморский край», в этом году событие приурочено сразу к трём памятным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.
Маршрут соревнования проложен по самому узкому участку Амурского залива — от мыса Песчаного до Владивостока. Пловцам предстоит преодолеть 10 километров открытой воды. На дистанции на катерах участников будут сопровождать спасатели, медицинские работники и организаторы, чтобы обеспечить безопасность каждого спортсмена.
В программе марафона предусмотрены три дисциплины: классический заплыв, соревнование в ластах и дуэт. Для победителей каждой категории подготовлены призы — 30 тысяч рублей, а спортсмен, который сможет побить рекорд Алексея Жаркова, поставленный в 2019 году (2 часа 5 минут 42 секунды), получит специальный суперприз — 100 тысяч рублей.
Каждому, кто впервые преодолеет всю дистанцию, вручается нагрудный знак «Покоритель Амурского залива», а имя самого быстрого пловца будет вписано в Переходящий пояс чемпиона. Для тех, кто только начинает, предусмотрена укороченная дистанция длиной 1 километр с финишем на водной станции ТОФ.
Как сообщают организаторы мероприятия, для участия необходима медицинская справка, соответствующая подготовка и экипировка. Ожидается, что температура воды в день соревнования составит 17 — 19 градусов. Регистрация для желающих открыта на официальном сайте организаторов.