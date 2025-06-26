В Херсонской области построят красивый курорт

В настоящее время все коммуникации уже проведены к новой агломерации. Мастер-план включает жилую застройку, социальные объекты, места отдыха и санаторно-курортного лечения. Сальдо отметил, что в городе будет как многоэтажное строительство (не выше 9 этажей), так и частный сектор. Застройка будет вестись не хаотично, а спланированно.