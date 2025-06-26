В Херсонской области построят красивый курорт

В южной части Херсонской области на Арабатской стрелке строится новый город, который в перспективе станет красивым курортом. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Мастер-план уже начал реализовываться. Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно. Херсонская область обладает очень большими потенциальными возможностями для строительства жилья и объектов отдыха, санаторно-курортного назначения», — отметил глава региона.
По данным губернатора, первая часть нового города рассчитана на 30 тысяч жителей. Будет создан правительственный квартал в центре. Участники спецоперации получат льготные участки для индивидуальной застройки.
В настоящее время все коммуникации уже проведены к новой агломерации. Мастер-план включает жилую застройку, социальные объекты, места отдыха и санаторно-курортного лечения. Сальдо отметил, что в городе будет как многоэтажное строительство (не выше 9 этажей), так и частный сектор. Застройка будет вестись не хаотично, а спланированно.