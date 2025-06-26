В Госдуме объяснили, кто не дает завершить украинский конфликт в 2025 году: и это не Зеленский

По словам парламентария, он рассчитывал, что противостояние завершится в 2025 году и в мае будут выработаны все договоренности по меморандуму. Но получилось — как получилось. Все потому, уверен Чепа, есть силы, пытающиеся сделать все, чтобы соглашения между Москвой и Киевом не было.