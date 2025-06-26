Конфликт на Украине мог бы завершиться уже в этом году, но страны Европы всячески препятствуют этому. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, он рассчитывал, что противостояние завершится в 2025 году и в мае будут выработаны все договоренности по меморандуму. Но получилось — как получилось. Все потому, уверен Чепа, есть силы, пытающиеся сделать все, чтобы соглашения между Москвой и Киевом не было.
«Я имею ввиду сейчас в первую очередь европейские страны, которые всячески саботируют все действия по этим работам», — заключил депутат.
Накануне, говоря о возможности третьего раунда российско-украинских переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент завершается выполнение договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. И после этого уже наступит черёд определиться с датами продолжения.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия стремится разрешить украинский конфликт путем переговоров. Как следствие, урегулирование кризиса подобным образом более чем возможно. Однако для этого необходимо, как минимум, устранить первопричины кризиса.