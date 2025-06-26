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Прикамец осужден за ДТП со смертельным исходом

Суд в Губахе вынес приговор 65-летнему местному жителю.

Суд в Губахе вынес приговор 65-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники полиции установили, что в январе фигурант вел автобус ПАЗ в сторону 210-го километра автодороги «Кунгур — Соликамск».

Водитель, выполняя поворот со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, не предоставил право преимущественного проезда двигавшейся по главной дороге «Ладе Гранте», за рулем которой была 31-летняя жительница Кизела,. В результате произошло столкновение. Водительницу госпитализировали, в больнице она скончалась от полученных травм.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.