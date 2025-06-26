Прикамец осужден за ДТП со смертельным исходом

Водитель, выполняя поворот со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, не предоставил право преимущественного проезда двигавшейся по главной дороге «Ладе Гранте», за рулем которой была 31-летняя жительница Кизела,. В результате произошло столкновение. Водительницу госпитализировали, в больнице она скончалась от полученных травм.