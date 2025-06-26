Жителям РФ рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла закон, переносящий срок внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги с 10-го на 15-е число каждого месяца.
Об этом агентству «Прайм» сообщил Дмитрий Осянин, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Эксперт рекомендовал гражданам проверить настройки автоматических платежей, внимательно отслеживать актуальную информацию и корректировать личный бюджет с учетом обновленных сроков.
По мнению Осянина, данная мера оптимизирует процедуру обработки платежей, снизит операционную нагрузку на системы расчетов и предоставит дополнительное время для проверки платежных документов. Уточняется, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.
Представители властей заверяют, что в период адаптации население сможет постепенно перестроиться на обновленные условия оплаты.
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