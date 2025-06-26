Массовые отключения света в Краснодаре 26 июня

В период с 9:00 до 17:00 массовые отключения затронут следующие улицы:

Первомайская, 4/а, 36, 38, 45, 55, 69;

Парусная, 4, 10/2, 12, 14, 14/1, 17, 24, 24/1;

Трамвайная, 2;

Достоевского, 40;

1 проезд Чернышевского, 16;

Дачная, 130, 306;

Жлобы, 63, 88;

Российская, 2, 10, 28;

Жуковского, 26;

Постовая, 36;

Захарова, 67;

Рашпилевская, 201, 205, 321, 321/1, 321/2;

Гаражная, 91, 105, 152, 154;

Дальняя, 2/1, 9, 27;

Гаврилова, 62;

Одесская, 25, 27;

проезд Ключевской, 21, 25;

Вольная, 39/1;

Братьев Черников, 42;

Екатериновская, 33;

Королева, 59;

1 Мая, 22;

Темрюкская, 65, 69, 73;

Красных Партизан, 157, 159, 161/2, 161/3;

Сочинская, 21;

Анапская, 22, 24.



С 9:00 до 16:00 без света останутся:

Есаульская, 1, ⅓, 29, 56;

Астраханская, 2, 11/1;

Ростовское шоссе, 34/4, 34/5, 34/6, 34/10−11, 34/12;

Бейсугская, 27;

Силантьева, 52/1, 64/1, 64/2;

Алуштинская, 13;

Аральская, 30.



9:00 до 15:30 ресурс не будет подаваться по адресам:

5-я линия ПРК, 6;

Фурманова, 1;

Стасова, 164;

Ставропольская, 248/а, 254.

