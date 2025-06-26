В период с 9:00 до 17:00 массовые отключения затронут следующие улицы:
Первомайская, 4/а, 36, 38, 45, 55, 69;
Парусная, 4, 10/2, 12, 14, 14/1, 17, 24, 24/1;
Трамвайная, 2;
Достоевского, 40;
1 проезд Чернышевского, 16;
Дачная, 130, 306;
Жлобы, 63, 88;
Российская, 2, 10, 28;
Жуковского, 26;
Постовая, 36;
Захарова, 67;
Рашпилевская, 201, 205, 321, 321/1, 321/2;
Гаражная, 91, 105, 152, 154;
Дальняя, 2/1, 9, 27;
Гаврилова, 62;
Одесская, 25, 27;
проезд Ключевской, 21, 25;
Вольная, 39/1;
Братьев Черников, 42;
Екатериновская, 33;
Королева, 59;
1 Мая, 22;
Темрюкская, 65, 69, 73;
Красных Партизан, 157, 159, 161/2, 161/3;
Сочинская, 21;
Анапская, 22, 24.
С 9:00 до 16:00 без света останутся:
Есаульская, 1, ⅓, 29, 56;
Астраханская, 2, 11/1;
Ростовское шоссе, 34/4, 34/5, 34/6, 34/10−11, 34/12;
Бейсугская, 27;
Силантьева, 52/1, 64/1, 64/2;
Алуштинская, 13;
Аральская, 30.
9:00 до 15:30 ресурс не будет подаваться по адресам:
5-я линия ПРК, 6;
Фурманова, 1;
Стасова, 164;
Ставропольская, 248/а, 254.
Массовые отключения света в Краснодаре 26 июня
Очередные отключения электроэнергии в Краснодаре произойдут 26 июня. Список улиц, которые будут обесточены, опубликовала ЕДДС города.
В период с 9:00 до 17:00 массовые отключения затронут следующие улицы: