Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Беларуси заявил про угасание интереса к Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке

МИД Беларуси: интерес к Украине угасает на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал, что интерес к Украине угасает на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил «Первый информационный».

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в течение последних недель идет активное противостояние между Израилем, Ираном и США. При этом он заметил, что про Украину «практически ничего слышно не было». В связи с этим Рыженков сказал про все большее угасание отношения к лидерам Украины.

— В том числе вот саммит НАТО — уже не так обсуждают, потому что Европа больше озаботилась другими вещами, — привел пример он.

Глава МИД сказал также, что ближневосточный конфликт способен гораздо сильнее ударить по интересам Европы и всего евразийского континента. Кроме того, он отметил, что эскалация на Ближнем Востоке — совершенно иного характера, несет более серьезные последствия. А еще Рыженков пояснил, что подобный конфликт «остановить достаточно сложно».

— Беларуси в таких условиях важно и дальше проводить миролюбивую политику, — резюмировал он.

Между тем министр обороны Беларуси Хренин назвал шаги для деэскалации украинского конфликта.

А еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше