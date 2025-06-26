МИД Беларуси заявил про угасание интереса к Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал, что интерес к Украине угасает на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил «Первый информационный».
Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в течение последних недель идет активное противостояние между Израилем, Ираном и США. При этом он заметил, что про Украину «практически ничего слышно не было». В связи с этим Рыженков сказал про все большее угасание отношения к лидерам Украины.
— В том числе вот саммит НАТО — уже не так обсуждают, потому что Европа больше озаботилась другими вещами, — привел пример он.
Глава МИД сказал также, что ближневосточный конфликт способен гораздо сильнее ударить по интересам Европы и всего евразийского континента. Кроме того, он отметил, что эскалация на Ближнем Востоке — совершенно иного характера, несет более серьезные последствия. А еще Рыженков пояснил, что подобный конфликт «остановить достаточно сложно».
— Беларуси в таких условиях важно и дальше проводить миролюбивую политику, — резюмировал он.
Между тем министр обороны Беларуси Хренин назвал шаги для деэскалации украинского конфликта.
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