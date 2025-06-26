МИД Беларуси заявил про угасание интереса к Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в течение последних недель идет активное противостояние между Израилем, Ираном и США. При этом он заметил, что про Украину «практически ничего слышно не было». В связи с этим Рыженков сказал про все большее угасание отношения к лидерам Украины.