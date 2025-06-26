Эксперт назвал самые грибные места в Подмосковье

«В данный момент активно появляется только белый гриб сетчатый — самый ранний из них. Его лучше искать по светлым березовым или дубовым опушкам, искать в центре леса сейчас бесполезно — там грибов нет», — пояснил Тихомиров для Life.ru. Однако он предупредил, что многие из них могут быть поражены червями из-за высокой активности грибных комариков.