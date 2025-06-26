Опубликована программа празднования Дня молодежи 2025 в Красноярске

В Красноярске объявили о планах по празднованию Дня молодежи, который пройдет 28 июня в Татышев-парке. Фестиваль начнется в 12:00 и продлится до 18:00.
Парк будет разделен на четыре тематические зоны: «Знай», «Люби», «Гордись» и «Приумножай», как сообщили в городской администрации.
На площадке «Знай» участники смогут прослушать лекции о цифровой безопасности, познакомиться с нейросетями, пообщаться с работодателями и принять участие в образовательных интерактивах.
Зона «Люби» предложит активные развлечения: спортивные игры, мастер-класс по паделу и возможность создать собственный воздушного змея.
На площадке «Гордись» посетители узнают о патриотическом воспитании. Здесь можно будет собрать и разобрать автомат Калашникова на скорость, сыграть в морской бой на масштабной карте и пообщаться с участниками специальной военной операции.
В зоне «Приумножай» каждый сможет попробовать себя в спортивном программировании, узнать о китайской культуре и создать уникальный значок.
Кроме того, в 13:00 пройдет фестиваль русских народных игр, где участникам предложат поиграть в классики, резиночку, городки и вышибалы.
С 12:00 до 14:00 на острове будет работать площадка местного телеканала, где ведущие Игорь Костенков и Миша Иванов расскажут о работе в эфире, проведут конкурсы и раздадут брендовые подарки.
Вечером на главной сцене выступит хедлайнер фестиваля — певица Клава Кока. Ее концерт начнется в 20:00, а в 21:00 гостей ждет диджей-сет с любимыми песнями.
Вход на праздник бесплатный, но требуется предварительная регистрация на сайте Росмолодежи.
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