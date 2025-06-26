Каждый двадцатый казахстанец считается бедным

В индустриальных регионах, таких как Карагандинская и Павлодарская области, жители тратят на потребление в 2,6 раза больше прожиточного минимума. В столицах этот показатель составляет 2,4 раза, тогда как в Мангистауской и Туркестанской областях — лишь в 1,5 раза. Это отражает неравенство в доступе к ресурсам и возможностям.