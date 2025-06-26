Каждый двадцатый казахстанец считается бедным

Где больше всего бедных казахстанцев
Самая высокая доля бедного населения наблюдается в аграрных регионах:
Туркестанская область — 8,1% Абайская область — 7,3% Жетісу — 6,9%
В то же время в Карагандинской области (2,6%) и Астане (2,1%) доля бедных минимальна, что объясняется развитой индустрией и урбанизацией.
Между тем, как отмечает Telegram-канал Tengenomika, город и село демонстрируют разный уровень жизни. В городах ниже прожиточного минимума живут 3,4% населения, в сельской местности — 6,5%. Доходы горожан на потребление в среднем на 30% выше, чем у сельских жителей, из-за лучшего доступа к рабочим местам и инфраструктуре, хотя и стоимость жизни в городах выше.
Около 16,5 тысяч человек (0,1% населения) имеют доходы ниже стоимости потребительской корзины — это крайняя форма бедности, когда не хватает на базовые товары и услуги. За год таких людей стало больше на 1 182, что сигнализирует о тревожной тенденции.
В индустриальных регионах, таких как Карагандинская и Павлодарская области, жители тратят на потребление в 2,6 раза больше прожиточного минимума. В столицах этот показатель составляет 2,4 раза, тогда как в Мангистауской и Туркестанской областях — лишь в 1,5 раза. Это отражает неравенство в доступе к ресурсам и возможностям.
Многодетные семьи (5 и более человек) составляют 85% тех, кто живет ниже прожиточного минимума. Еще 10% — семьи из 4 человек. В регионах с низкой занятостью и слабой социальной инфраструктурой такие семьи особенно уязвимы.
Решение
Бедность в Казахстане остается структурной проблемой. Аграрные регионы и многодетные семьи — основные зоны риска из-за ограниченного доступа к рабочим местам, образованию и инфраструктуре. Для сокращения бедности недостаточно общего экономического роста или социальных выплат. Нужны адресные меры:
- Создание несырьевых рабочих мест в сельских регионах.
- Модернизация инфраструктуры.
- Расширение доступа к образовательным услугам.
Эти шаги, по мнению аналитиков, могут ускорить сокращение бедности и снизить социальное неравенство.