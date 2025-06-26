В парке и двух скверах Новосибирска откроют бесплатные туалеты

В Новосибирске в 2025 году планируют открыть новые бесплатные туалеты. Они появятся в парке «Чемской берег» в Кировском районе, а также в сквере имени Бугакова в Октябрьском районе и сквере на улице Демакова в Советском районе. Об этом пишет «Горсайт».