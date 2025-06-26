В парке и двух скверах Новосибирска откроют бесплатные туалеты

В Новосибирске в 2025 году планируют открыть новые бесплатные туалеты. Они появятся в парке «Чемской берег» в Кировском районе, а также в сквере имени Бугакова в Октябрьском районе и сквере на улице Демакова в Советском районе. Об этом пишет «Горсайт».
На данный момент в городе на территориях 11 парков работают 24 бесплатных туалета: в «Центральном», «Сосновом бору», «Затулинском», «Заельцовском», «Березовой роще», «Бугринской роще», «Арене», «имени С. М. Кирова», «Первомайском», «У моря Обского» и Михайловской набережной.
При этом в парках есть и платные туалеты. Как рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, стоимость их посещения устанавливает арендатор, а МАУ «Дирекция городских парков» вмешиваться в их финансово-хозяйственную деятельность не вправе.