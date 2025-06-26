ИИ научили находить причину инфаркта миокарда на снимках ОКТ

Обучением искусственного интеллекта в течение двух лет занимались научные сотрудники научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) из Кемеровской области обучали искусственный интеллект выявлять нестабильные атеросклеротические бляшки с помощью внутрисосудистой визуализации. В результате была разработан автоматизированная система анализа изображений оптической когерентной томографии. Это позволило обрабатывать изображения менее чем за 400 миллисекунд, в то время как у эксперта-врача на это уходит от 10 до 30 минут.