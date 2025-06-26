Долги жителей Омской области за коммунальные услуги выставили на торги

На аукцион был выставлен лот с долгами жителей Усть-Ишимского района Омской области за услуги водоснабжения и водоотведения. Эта информация появилась на госресурсе old.bankrot.fedresurs.ru. Право требования задолженностей ранее принадлежало МП «Жилищно-коммунальный комплекс», признанному банкротом в апреле 2024 года.
Дата начала приема заявок — 30 июня, окончания — 22 сентября. Торги проведут в формате публичного предложения с начальной ценой 4,095 млн рублей, которая будет постепенно снижаться. В документах к лоту указано, что размер задолженности на момент продажи может быть уточнен. Процедура организована для взыскания средств с абонентов, не рассчитавшихся за коммунальные услуги.
Всего к сегодняшнему дню 965 жителей района не заплатили ресурсникам 3,7 млн рублей. Размеры задолженностей варьируется от незначительных сумм до 160 тысяч рублей.
Ранее «КП Омск» сообщила, что имущество местного пассажирского предприятия № 8 в очередной раз не удалось продать.