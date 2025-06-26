Долги жителей Омской области за коммунальные услуги выставили на торги

Дата начала приема заявок — 30 июня, окончания — 22 сентября. Торги проведут в формате публичного предложения с начальной ценой 4,095 млн рублей, которая будет постепенно снижаться. В документах к лоту указано, что размер задолженности на момент продажи может быть уточнен. Процедура организована для взыскания средств с абонентов, не рассчитавшихся за коммунальные услуги.