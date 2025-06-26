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Созданы новые нанотермометры без редкоземельных металлов

В исследованиях участвовали сотрудники РУДН в Москве, Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского во Владивостоке.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские ученые разработали новые микроскопические термометры для человеческого организма, сумев рационализировать и удешевить их производство. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что новая технология позволяет обойтись без дорогих редкоземельных металлов.

«Сегодня в составе большинства таких высокочувствительных термометров используют редкоземельные элементы — например, европий или тербий, — из-за их люминесцентных свойств. Исследователи предложили альтернативные инновационные нанотермометры на основе металлоорганических каркасов, в составе которых отсутствуют редкоземельные элементы», — отметили в пресс-службе.

В работе участвовали сотрудники РУДН в Москве, Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского во Владивостоке. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.

Синтезированный с использованием ионов цинка класс материалов представляет собой пористые кристаллические структуры. Они обладают рекордной чувствительностью, широким температурным диапазоном и полной биосовместимостью с организмом.

«Для проверки эффективности наночастиц мы вводили их внутрисердечно и через пищеварительную систему в прозрачную рыбу Casper. Эксперимент продемонстрировал 100-процентную выживаемость организма после введения вещества, что говорит об отсутствии токсичности и подтверждено тестами MTT и иммуногистохимией», — рассказал член авторского коллектива, научный сотрудник Объединенного института химических исследований РУДН Александр Новиков.

Препарат позволил точно измерить температуру внутренних органов. Цвет люминесценции менялся от зеленого до синего при охлаждении с 30 до 0 градусов, что позволило отслеживать температуру органов in vivo. Новый биоматериал, по мысли ученых, позволит проводить точный температурный мониторинг при операциях, диагностировать воспалительные процессы и может использоваться в разработке других «умных» биоматериалов.

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