Стало известно, сколько российских компаний могут сократить работникам зарплаты

Ранее был проведен другой опрос, который показал, что заработная плата молодежи в России растет быстрее, чем в среднем по стране. При этом средняя зарплата миллениалов превышает заработок зумеров почти в полтора раза: 98,7 тысячи рублей против 72,5 тысячи.