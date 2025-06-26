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Стало известно, сколько российских компаний могут сократить работникам зарплаты

Одна из шести опрошенных российских компаний — 16,5 процента — может сократить зарплаты сотрудникам в период от одного месяца до одного года. Соответствующие результаты показал опрос, проведенный «Актион Бухгалтерией».

Одна из шести опрошенных российских компаний — 16,5 процента — может сократить зарплаты сотрудникам в период от одного месяца до одного года. Соответствующие результаты показал опрос, проведенный «Актион Бухгалтерией».

Уточняется, что 3,6 процента опрошенных компаний планируют начать сокращение зарплат уже в ближайший месяц или три. 56,7 процента сначала начнут сокращать зарплату линейным сотрудникам, еще 36,5 процента урежут зарплаты топ-менеджерам.

Из них 41,4 процента объяснили, что планируемые сокращения связаны с падением выручки бизнеса и последующей оптимизацией расходов, передает «Газета.ru».

Ранее был проведен другой опрос, который показал, что заработная плата молодежи в России растет быстрее, чем в среднем по стране. При этом средняя зарплата миллениалов превышает заработок зумеров почти в полтора раза: 98,7 тысячи рублей против 72,5 тысячи.

Также стало известно, выпускники каких столичных вузов получают самые высокие зарплаты на экономических специальностях в первые годы после выпуска.