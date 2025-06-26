NYP: Учительница в США родила ребенка от 13-летнего школьника

Педагогу предъявили обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами, сексуальном насилии без отягчающих обстоятельств, а также в создании угрозы благополучию ребенка. По первому обвинению ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, по второму и третьему — от пяти до 10 лет, передает NYP.