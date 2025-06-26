NYP: Учительница в США родила ребенка от 13-летнего школьника

Американской учительнице, родившей ребенка от 13-летнего школьника, предъявили обвинения. Об этом сообщило издание The New York Post.
По версии следствия, в 2019 году Лора Кэрон, преподававшая в начальной школе, совратила 13-летнего мальчика и зачала с ним ребенка.
Происхождение ребенка оставалось нераскрытым. В декабре 2024 года отец школьница, увидев фотографию пятилетней дочери Кэрон, заметил ее внешнее сходство со своим сыном и немедленно сообщил об этом в полицию.
Педагогу предъявили обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами, сексуальном насилии без отягчающих обстоятельств, а также в создании угрозы благополучию ребенка. По первому обвинению ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, по второму и третьему — от пяти до 10 лет, передает NYP.
Кроме того, в середине мая также стало известно, что другую учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.
До этого полиция штата Иллинойс, США, также задержала учительницу, обвиняемую в изнасиловании 15-летнего ученика. Момент задержания попал на видео.