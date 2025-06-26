Лукашенко обратился к прокурорским работникам, напомнив о принципе неотвратимости наказания

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к прокурорским работникам, сообщила пресс-служба президента.
Так, 26 июня белорусским лидером были направлены поздравления работникам и ветеранам органов прокуратуры с их профессиональным праздником. Лукашенко подчеркнул, что прокурорские работники стоят на страже правопорядка и национальной безопасности, и сказал о неотвратимости наказания.
— Следуя букве закона, соблюдая принципы презумпции невиновности и неотвратимости наказания, вы обеспечиваете защиту прав граждан и организаций, общественных и государственных интересов, — отметил он.
Глава Беларуси заметил, что прокуратура способствует планомерному снижению преступности в Беларуси, обеспечивает стабильность и спокойствие в республике. И обратил внимание, что это происходит, в том числе, благодаря надлежащему подбору и подготовке кадров, системной координации деятельности правоохранителей.
Еще Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что работники прокуратуры всегда будут оставаться «образцом высочайшего профессионализма, исключительной компетенции и верности служебному долгу». Также он назвал их примером безупречного служения закону на благо народа.
Тем временем МИД Беларуси заявил про угасание интереса к Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке.