Лукашенко обратился к прокурорским работникам, напомнив о принципе неотвратимости наказания

Так, 26 июня белорусским лидером были направлены поздравления работникам и ветеранам органов прокуратуры с их профессиональным праздником. Лукашенко подчеркнул, что прокурорские работники стоят на страже правопорядка и национальной безопасности, и сказал о неотвратимости наказания.