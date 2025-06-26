Нарколог Исаев: подростковый алкоголизм начинается с 14 до 16 лет

А вот как быть с гаджетоманией вопрос сложный, потому что, как раньше просто не давать ребенку гаджеты, не получится. Мы поддерживаем школы, которые вводят режим без гаджетов или с их ограниченным использованием. То же самое нужно рекомендовать взрослым. Необходимо использовать родительский контроль, как только ребенок получает смартфон. Детские лагеря, спортивные лагеря, где запрещены гаджеты или их использование сведено к минимуму, тоже могут быть очень полезными.