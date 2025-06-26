Директор «Р-Фарм» Игнатьев заявил о планах производить российскую медтехнику

— Мы были готовы подать свой первый оригинальный продукт на регистрацию в США в 2023 году, находились в диалоге с FDA, программа клинических исследований была полностью с ними согласована. Но геополитические события этому помешали. Однако сейчас у нас есть абсолютная уверенность, что мы все равно выведем на рынок США собственные продукты, просто делать это будем с помощью партнеров из дружественных стран. Запретов на взаимодействие такого рода в сфере здравоохранения нет и быть не должно.