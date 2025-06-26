26 июня отмечается День памяти североморцев, погибших на Северном Кавказе

«Часа через три после посадки в Моздоке нам приказали выгружать из вертолетов раненых, эвакуированных из Грозного. Считаю, что это была ошибка. Парни в окровавленных бинтах кричат, стонут… И еще давай нашим бойцам рассказывать: “Там настоящий ад! Куда вы идете?!”. ~И если до этого у всех чувствовалась просто напряженность, то тут уже в глазах бойцов появился настоящий страх.~ Потом пришла и злость. Но это было позже, когда в бою мы начали терять своих», — вспоминал Гущин.